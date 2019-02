Boeksveldplein gaat op de schop District doet op 12 maart definitief ontwerp uit de doeken BJS

07 februari 2019

12u22 0 Wilrijk Het district Wilrijk gaat bewoners op 12 maart inlichten over de heraanleg van de omgeving van het Boeksveldplein. De werken starten in het najaar van 2019.

De omgeving van het Boeksveldplein is al jaren aan vernieuwing toe. Daarom liet het district, in samenwerking met Water-link, een plan van heraanleg opmaken.

Het ontwerp voorziet onder meer on een veiliger kruispunt van het Boeksveldplein en de Gallaitlaan. Het Boeksveldplein en de Eenheidstraat krijgen een vernieuwd rioleringsstelsel, een nieuwe rijweg in asfalt, vernieuwde parkeerstroken en een voetpad in betonstraatstenen. Het plein wordt tevens vergroot. Auto’s rijden niet meer rond het plein, maar passeren het langs één zijde.

Ook in de Uitspanningsstraat zullen werken plaatsvinden. Zo komt er een aangepaste, veiligere aansluiting met de Oudestraat en een vernieuwd rioleringssysteem. De rijweg, parkeerstroken en voetpaden worden heraangelegd in dezelfde materialen als het Boeksveldplein en de Eenheidstraat. De Uitspanningsstraat wordt ingericht als enkelrichtingstraat. Auto’s rijden door de straat richting Oudestraat.

Op dinsdag 12 maart van 16.30 tot 18 uur komen medewerkers van het district de plannen toelichten aan de infoborden op het Boeksveldplein. De werken beginnen in het najaar van 2019.