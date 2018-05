Blikseminslag op Sint-Augustinus veroorzaakt schade 02 mei 2018

02u24 1

Het GZA Sint-Augustinusziekenhuis moest gisteren de schade opmeten van een blikseminslag van zondagavond. Tussen negen en tien uur 's avonds sloeg er toen een bliksem in op de liftkoker van het ziekenhuis in Wilrijk. Er is heel wat schade, vooral bij elektronische toestellen. "Op twee monitors na is er op het vlak van zorg geen last geweest", klinkt het bij GZA. "Wel zijn er enkele liften beschadigd en is het telefoon- en wifinetwerk uitgevallen. Wij zullen lessen trekken uit dit incident zodat we ons beter kunnen wapenen als dit nog eens zou gebeuren. We zullen ons evaluatieverslag ook aan de andere ziekenhuizen overhandigen zodat ook daar extra preventiemaatregelen genomen kunnen worden." Er raakte niemand gewond bij het voorval. (BSB)