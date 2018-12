Bizarre ontploffing in rijwoning Drie bewoners ongedeerd Patrick Lefelon

31 december 2018

04u50 0 Wilrijk In de Lucas Henninckstraat in Wilrijk (Antwerpen) is vannacht rond 1 uur een ontploffing gebeurd. Vermoedelijk is een projectiel naar binnen gegooid op de eerste verdieping waarna de ramen zowel aan de voor- als aan de achterkant werden naar buiten geblazen. Het glas en stukken steen vlogen tot midden op straat en beschadigden enkele geparkeerde auto’s. De drie bewoners bleven ongedeerd. Eerder vannacht werd in Merksem de wagen van een kapper vernield door een brandbom.

Buurman Iset bood de Turkse familie onmiddellijk hulp. “In het huis woont een gescheiden vrouw met haar volwassen zoon en dochter. Zij zijn erg aangedaan. Wat er gebeurd is, is voor hen onbegrijpelijk. Het kan geen gasexplosie zijn, want er is geen gas in huis. Wij hebben net voor de ontploffing wel een auto voor de woning zien passeren. Direct daarna gebeurde de feiten. Opvallend is dat die auto niet gestopt is maar gewoon is doorgereden. Is er een verband? Geen idee. De familie kan zelf niet bedenken wie het op hen zou gemunt kunnen hebben.”

De politie vorderde de ontmijningsdienst DOVO om de bizarre ontploffing te onderzoeken. Het staat vast dat er geen brand of vuur in de woning is geweest. Als er een projectiel is gegooid, gaat het in elk geval niet om een granaat. Rond 5 uur ruimde de brandweer de brokstukken op en werd de straat vrijgegeven.

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns is karig met commentaar. “De recherche van de lokale politie Antwerpen voert het onderzoek. Voor alle verdere commentaar moet u bij het parket van Antwerpen zijn. Wij bieden de familie slachtofferhulp aan. De drie bewoners krijgen elders onderdak want het pand is voorlopig onbewoonbaar.”

UIteraard wordt bij een nachtelijke ontploffing snel gedacht aan een nieuwe aanslag van de drugsmaffia. Daar zijn voorlopig geen aanwijzingen voor.

Eerder op de avond ontplofte in Merksem op de Bredabaan al een auto van een kapper. Vermoedelijk is er een brandbom tegen de wagen gegooid. De kapper vermoedt dat een concurrerende kapper met wie hij al een tijdje ruzie heeft, achter die feiten zit.

Er is geen verband vastgesteld tussen de ontploffing in Wilrijk en de brandbom tegen de auto in Merksem.