Bibliotheek Bist tijdelijk gesloten

Bibliotheek Bist wordt eind deze maand enkele dagens gesloten voor werkzaamheden. Op dinsdag 30 en woensdag 31 januari en donderdag 1 februari 2018 zal er een kleine pop-upbibliotheek in de inkomhal van het Gemeenschapscentrum. Van 10 tot 17 uur kan u er terecht om materialen terug te brengen en u vindt er ook enkele materialen in tijdelijke boekenkasten. Ook de koffiebar en de dagkranten zijn beschikbaar in de inkomhal. Het wekelijkse voorleesuurtje op woensdagnamiddag 31 januari vindt ook plaats in de inkomhal. In de reeks Verhalen in alle talen komt dit keer het Afrikaans aan bod. Vanaf vrijdag 2 februari is bib Bist opnieuw open. (NBA)