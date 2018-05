Bevrijdingstunnel versperd door twee ongevallen 01 juni 2018

De hulpdiensten snelden zich gisterenmiddag richting de A12 richting Antwerpen. Ter hoogte van de Bevrijdingstunnel in Wilrijk waren twee personenwagens tegen elkaar gebotst bij het inrijden van de tunnel. Daardoor moest de tunnel eventjes volledig versperd worden richting Antwerpen. In de staart van de file die er ontstond kon een vrachtwagen niet tijdig stoppen en tikte een andere personenwagen aan. Er vielen geen zware gewonden en de schade viel relatief mee, maar het verkeer richting Antwerpen draaide opnieuw in de soep nog voor de avondspits van start ging. (BSB)