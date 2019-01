Bestuurders beschuldigen elkaar na aanrijding en knal tegen verkeerslicht Sander Bral

24 januari 2019

15u58 0

Op het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan en de Frans Van Dunlaan in Wilrijk is woensdagmiddag een bestuurder lichtgewond geraakt na een aanrijding tussen twee personenwagens. Een 64-jarige bestuurder reed op de Prins Boudewijnlaan richting Edegem toen hij in de flank geraakt werd door een voertuig dat komende uit Edegem de R11 richting Hoboken wilde opdraaien. Door de aanrijding werd het voertuig weggeslingerd en ramde het een verkeerslicht voor fietsers op het kruispunt. De wagen kwam bovenop het verkeerslicht terecht. De 46-jarige bestuurder van het aanrijdende voertuig raakte lichtgewond. Beide bestuurders beweerden dat de ander het rode licht had genegeerd.