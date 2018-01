Bestuurder naar ziekenhuis 01 februari 2018

Na een ongeval met twee wagens is één slachtoffer gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanrijding gebeurde gisteravond rond halfacht vlakbij interieurgigant IKEA aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Een wagen is in de flank gegrepen door een andere auto, waardoor de bestuurder knel kwam te zitten in zijn voertuig. De brandweer moest het portier verwijderen en het slachtoffer uit zijn wagen halen. De bestuurder is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De zijrijbaan van de A12 was tijdelijk versperd. (BSB)