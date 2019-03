Bestuurder met glaasje te veel op richt ravage aan Sander Bral

22 maart 2019

De hulpdiensten werden in de nacht van donderdag op vrijdag naar de Edegemsesteenweg in Wilrijk gestuurd voor een verkeersongeval. Een wagen was er tegen een boom beland. Ter plaatse was te zien dat er ook enkele houten paaltjes omver waren gereden. Er werden ook krassporen opgemerkt aan de weginfrastructuur. De bestuurder van 25 jaar verklaarde dat hij op teambuilding was geweest en wellicht in slaap was gevallen. Hij werd nagekeken door het medisch personeel van de ziekenwagen maar moest niet naar het ziekenhuis gevoerd worden. Zijn ademtest kreeg het resultaat ‘alarm’. De volledige voorkant van het voertuig werd beschadigd. Naast de boom en de houten paaltjes die beschadigd raakten, werd ook een verlichtingspaal uit de grond gereden. Het voertuig werd getakeld.