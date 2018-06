Aziëlaan wordt tuinstraat 08 juni 2018

02u56 0 Wilrijk In de Aziëlaan in Wilrijk loopt van 11 juni tot en met 14 oktober een testperiode als voorbereiding op een volledige herinrichting als tuinstraat.

Een tuinstraat is een straat die maximaal groen is ingericht: met bijvoorbeeld geveltuinen, ingerichte boomspiegels, groenslingers, groentetuintjes, bomen, plantvakken of grasperkjes. De stad beschouwt tuinstraten als een maatregel om zich te wapenen tegen de klimaatverandering, zoals wateroverlast en hittestress. Volgens de stad bevorderen tuinstraten ook de sociale interactie tussen de bewoners.





De bewoners van de Aziëlaan kunnen gedurende vier maanden de nieuwe inrichting van hun straat uittesten. Hun straat wordt tijdelijk autoluw, krijgt een tijdelijke en creatieve groene inrichting. En opvallend: de bewoners zullen vier maanden lang zélf mee instaan voor het groenonderhoud.





Tijdens het proefproject worden de bewoners bevraagd over hoe ze deze periode ervaren. De resultaten worden dan verwerkt in het definitieve ontwerp van de straat.





(BJS)