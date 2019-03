Auto knalt op geslipte wagen op E19 in Wilrijk Patrick Lefelon

15 maart 2019

22u30 0

Op de E19 in de rijrichting Brussel is vanavond een ongeval gebeurd bij het uitrijden van de Craeybeckxtunnel. Een chauffeur raakte op het natte wegdek de controle kwijt over zijn stuur. De auto slipte en kwam in tegenovergestelde richting op de rijbaan te staan. De chauffeur stapte uit en probeerde met het licht van zijn gsm de aankomende chauffeurs te waarschuwen.

Een Nederlandse wagen merkte het waarschuwingssignaal te laat op. Hij knalde frontaal op de stilstaande auto. Drie brandweerkorpsen kwamen ter plaatse om de geknelde chauffeur te bevrijden. Hij werd ernstig gewond afgevoerd naar het vlakbij gelegen universitaire ziekenhuis UZA.