Auto brandt volledig uit Sander Bral

22 januari 2019

23u35 0 Wilrijk In de Kernenergiestraat in Wilrijk is een rijdende wagen plots in brand gevlogen, mogelijk door een technisch defect.

Ter hoogte van Donckers nv in de Wilrijkse Kernenergiestraat is dinsdagavond een wagen in vlammen opgegaan. De auto vloog tijdens het rijden plots in brand, maar de chauffeur kon zijn wagen op tijd verlaten. De brandweer kon niet verhinderen dat de wagen volledig in vlammen opging.

Vermoedelijk gaat het om een accidentele brand. Een takelwagen die toevallig passeerde, kon een geparkeerde wagen verplaatsen, zodat deze gespaard bleef van de vlammen.

Eerder dinsdag woedde er ook al brand in een voertuig in Wilrijk. Daarbij werd vermoedelijk ingebroken in een bestelwagen om er vervolgens brand in te stichten. Daar bleef de schade wel beperkt.