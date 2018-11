Atlas Copco promoot STEM bij jonge kinderen via Internet of Things-workshop ADA

21 november 2018

17u33 0 Wilrijk De derde editie van Techno Ninja’s, een evenement georganiseerd door Atlas Copco, is opnieuw een groot succes. Techno Ninja’s is een initiatief van Pleiades, het internationale vrouwennetwerk van Atlas Copco, waarmee het kinderen van medewerkers tussen 7 en 14 jaar op een speelse en interactieve manier in contact wil brengen met STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics).

Tegelijk wil het initiatief meer genderdiversiteit op de werkvloer krijgen. Daarom is het belangrijk dat jongens en meisjes al heel vroeg kennismaken met STEM. Dit jaar stonden er naast het leren programmeren van Legorobots ook twee nieuwe activiteiten op het programma: een workshop rond het Internet of Things en de introductie van een gloednieuw wetenschapsspel dat mee door Atlas Copco ontwikkeld werd. Suki Maesen, IS/IT Program

Manager Cloud for Customer bij Atlas Copco vertelt. “In een technische werkomgeving zoals bij Atlas Copco willen we ons inzetten voor een nog betere genderbalans. Vanuit Pleiades rees al snel de vraag hoe we dit kunnen aanpakken. Daarbij viel het ons op dat er nog altijd te weinig vrouwelijke profielen afstuderen in het hoger onderwijs. We beseffen dat er structureel iets moet veranderen, want interesse voor STEM begint al van jongs af aan. We moeten meisjes al heel vroeg gaan stimuleren om voor STEM te durven kiezen. Vandaar dat we met Techno Ninja’s meisjes – en jongens – reeds op jongere leeftijd willen laten kennismaken met wetenschap en techniek.”