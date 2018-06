Architecte Lien Moens trekt PVDA-lijst 06 juni 2018

02u42 0 Wilrijk De 43-jarige Wilrijkse architecte Lien Moens trekt in oktober de lokale districtslijst van PVDA. Voor die partij zetelt ze al drie jaar in de districtsraad. Andere namen zijn nog niet bekend.

Moens runt met twee vennoten een architectenbureau in Brussel. Hoofdpunt in haar programma wordt de ondertunneling van de A12. "Dat stond met stip op 1 bij onze bevraging van de Wilrijkenaar", vertelt ze. "We zitten geplet tussen de E19 en de A12. Met de uitbreiding van de ISVAG-oven zal het verkeer nog toenemen. Mensen zijn ook bezorgd over de vier scholen aan de A12. Zij hebben geen fatsoenlijke oversteek. We willen een lichtenregeling voor voetgangers."





Moens gaat zich verder blijven inzetten voor wat er rest van het Ferrarisbos. "Het moet absoluut op de Vlaamse inventaris voor erfgoed komen." Ten slotte mangelt het in Wilrijk ook aan inspraak voor de burgers, zo vindt ze. (PHT)