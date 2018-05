Antieke lantaarnpaal wijst de weg 30 mei 2018

02u41 0

Het centrum van Wilrijk heeft er een attractie bij. In de Doornstraat zijn twee antieke lantaarnpalen opnieuw geplaatst. Op het exemplaar aan de Bist geven antieke naambordjes de afstand aan tussen Wilrijk en haar Duitse zustergemeenten.





In het begin van de twintigste eeuw stonden op de Bist antieke gaslantaarns, die de eerste moderne straatverlichting vormden. Toen de lantaarns vervangen werden door elektrische varianten, belandden drie palen in het gemeentemagazijn. Een eerste lantaarn kreeg een nieuwe bestemming in Duitsland: in 1980 schonk de gemeente Wilrijk de lantaarnpaal aan haar Duitse zustergemeente Niedernhausen. De twee andere lantaarns belandden in de vergetelheid. Nu krijgen de twee antieke lantaarnpalen een tweede leven in het straatbeeld. De palen werden gerestaureerd en staan nu op de hoek van de Doornstraat en de Bist (naast het park Ieperman) en op het pleintje tegenover de Academie Wilrijk aan de Oudestraat. Voor beide palen werd een koperen lantaarn gemaakt in de stijl van toen. Op termijn zullen de lantaarns ook 's nachts de straat verlichten, weliswaar op elektriciteit.





De lantaarnpaal op de hoek van de Doornstraat en de Bist kreeg twee antieke straatnaamborden. Daarop staan de afstanden tussen Wilrijk en haar twee Duitse zustergemeenten Niedernhausen (365 kilometer) en Ilfeld (519 kilometer). (BJS)





Meer over Bist

Wilrijk

Doornstraat

Niedernhausen