Afscheid met microfoon en mengpaneel: 100-tal vrienden en collega’s brengen laatste eer aan radioman Frank De Laet ADA

01 februari 2019

17u58 0

In Wilrijk is op emotionele wijze afscheid genomen van Frank De Laet (58). Naast de urne hadden zijn vrienden en collega’s een microfoon en mengpaneel gezet, Franks favoriete werkmateriaal. Een honderdtal mensen woonden de plechtigheid bij, onder wie ook schepen Nabilla Ait Daoud en Ludo Van Campenhout. Tijdens de viering werd Franks favoriete muziek afgespeeld en werden er foto’s van Frank geprojecteerd. “Het was een bijzonder mooie viering en erg ontroerend uiteraard. We hebben Frank op zijn afscheid gezien zoals hij echt was”, vertelt een goede vriendin Christel.

“Frank kan je samenvatten in drie grote passies: radio maken, voetbal - en wielerverslaggever,” zegt zijn oud-collega Guy Van Antwerpen. “Frank was een goede interviewer, daarom werd hij door de politici en alle andere personen zo gewaardeerd. Als je Frank zag, had hij altijd een micro en een camera bij. Maar ook voor de minder bekende Vlaamse artiesten was hij er. Hij deed hij alles voor om die zangers en zangeressen bekendheid te geven.”

Het Facebookprofiel van Frank zal ook blijven bestaan. Regelmatig zullen vrienden van Frank er iets posten om de herinnering levendig te houden.