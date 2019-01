Acht vrachtwagens overladen bij controle Toon Verheijen

27 januari 2019

11u57 0 Wilrijk De politie heeft zaterdag aan de Boomsesteenweg een actie vrachtcontrole gehouden. Acht vrachtwagens waren overleden

De actie vond plaats tussen 8.30 en 17 uur. Daarbij werden 27 vrachtwagens gecontroleerd waarvan er acht overladen waren. Eén bestuurder reed onder invloed van drugs en een andere had drugs op zak. Nog een andere bestuurder reed hoewel zijn rijbewijs ingetrokken was en nog een andere kreeg te horen dat zijn rijbewijs ingetrokken werd.

Drie bestuurders hadden de rij- en rusttijden niet gerespecteerd en nog een andere was niet in orde met de tachograaf. Bij twee vrachtwagens werden vaststellingen gedaan inzake ADR-transport. Eén keer was er een probleem met de ladingzekering en twee vrachtwagens voldeden niet aan de technische eisen.