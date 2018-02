Aanschuiven voor finalematch 22 februari 2018

De ticketverkoop voor de finale in 1B tussen Beerschot-Wilrijk en Cercle Brugge loopt als een vuurtje. Gisteren om 14 uur startte de ticketverkoop aan het stadion. Heel wat supporters kwamen opdagen voor een ticket van wat wel eens de belangrijkste match in jaren kan zijn voor de Mannekes. Een ellenlange wachtrij was er niet maar toch kwamen enkele honderden supporters hun ticket kopen. De online ticketverkoop loopt al even. De grote tribune langs de lengte van het veld is al volledig uitverkocht. "Al moeten we dat wel nuanceren. In die 4.200 plaatsen zitten ook de abonees gerekend. Die plaatsen worden niet te koop aangeboden maar gereserveerd", vertelt woordvoerder Danny Geerts.





Zenuwen

Ondertussen is er al wat zenuwachtigheid rond de terugwedstrijd in Brugge. Volgens de laatste geruchten zou Cercle Brugge enkel het officiële bezoekersvak van Jan Breydel willen openstellen (1.600 plaatsen), terwijl er eerder geruchten opdoken dat ze de volledige bovenste ring achter doel zouden openstellen (3.500 plaatsen). Aan lege plaatsen nochtans geen gebrek bij de Cercle. Het zou dus kunnen dat heel wat Beerschotsupporters die naast een ticket voor het bezoekersvak grijpen, met een meer dan waarschijnlijke verplichte buscombi, op eigen kracht naar Brugge trekken. (ADA)