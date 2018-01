500 extra bomen 02u58 0

Er zijn sinds 2013 in Wilrijk vijfhonderd bomen bijgekomen. Daarmee lost het district een doelstelling uit het bestuursakkoord in. Het vijfhonderdste exemplaar is gisteren aangeplant.





Het Wilrijkse districtsbestuur nam zich voor om tijdens de bestuursperiode 2013-2018 sterk in te zetten op vergroening. Het schreef in het bestuursakkoord de ambitie neer om tegen het einde van de legislatuur vijfhonderd extra bomen aan te planten.





De symbolische vijfhonderdste boom die op donderdag 11 januari aangeplant is in het Wanninckhovepark aan de Planetariumlaan in de Neerlandwijk is een notelaar. "Een notelaar vertakt heel snel, waardoor kinderen er later in kunnen klimmen. Dat maakt van deze notelaar een mooie aanvulling op het speelpark", zegt districtscollege- en raadsvoorzitter Kristof Bossuyt. (BJS)