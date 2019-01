36-jarige man neergestoken aan tankstation in Wilrijk: slachtoffer in levensgevaar Sander Bral

09 januari 2019

20u01 10 Wilrijk Een 36-jarige man vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij aan een tankstation in het Antwerpse Wilrijk in de buik gestoken werd met een steekwapen. De aanleiding van de steekpartij zou een banale ruzie geweest zijn. De politie heeft een 31-jarige verdachte kunnen arresteren.

Aan tankstation Lukoil aan de Boomsesteenweg in het Antwerpse district Wilrijk vond vanavond een steekpartij plaats. Een banaal geschil zou helemaal uit de hand gelopen zijn waarbij een 36-jarige man in de buik werd neergestoken. Hij moest in kritieke toestand naar het Sint-Vincentiusziekenhuis gebracht worden.

Ter plaatse kon de politie meteen een 31-jarige verdachte arresteren. “Er is aan het tankstation ook een mes gevonden dat vermoedelijk gebruikt is bij de steekpartij”, weet Willem Migom van de lokale politiezone Antwerpen. “Het labo en de federale gerechtelijke politie zijn ter plaatse voor verder onderzoek.”

Er zijn geen aanwijzingen dat de steekpartij gepland was. De betrokkenen zouden allemaal uit het Antwerpse komen.