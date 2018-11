250 woningen op komst in Neerland 10 jaar na start worden laatste stukken naast de Krijgslaan ontwikkeld Nina Bernaerts

09 november 2018

17u30 0 Wilrijk Het college heeft vandaag de laatste zones in Neerland toegewezen. Er komen 200 tot 250 wooneenheden in een autovrij gebied. Het ontwerp voorziet ook in verschillende pleinen en groenzones. Ontwikkelaar Triple Living zal in december een infomoment voor de buurt organiseren.

Het gebied Neerland bevindt zich langs de Krijgslaan. Neerland bestaat uit 2 delen: een deel gereserveerd voor wonen en 23 hectare natuur- en parkgebied. De ontwikkeling ervan verloopt gefaseerd. De herinrichting van de Krijgslaan in 2009, de verplaatsing van het skateterrein in 2009 en de aanleg van het Park van Eden en de speelterreinen in 2013 zijn al voltooid. Naast zone B en D zijn er nog twee andere zones bestemd voor wonen. De ontwikkeling van zone A, door nv Wilrijk Neerland en Woonhaven, zit in een eindfase en de ontwikkeling van zone C, door sociale huisvestingsmaatschappij ARRO Antwerpen, start ook volgend jaar.

Tot 250 woningen

Het college keurde vandaag het ontwerp goed voor zones B en D, er komen 200 tot 250 wooneenheden in een mix van appartementsgebouwen en eengezinswoningen. Er komen ook 60 sociale woningen: 24 eengezinswoningen en 36 seniorenflats. Tussen de bebouwing komen er pleinen en verschillende groenzones die zorgen voor samenhang en oriëntatie.

Het buurtplein is het grootste en meest levendige plein en moet het kloppend hart van de wijk worden. Het is een groene ruimte voor spel en rust. Een grote picknickbank vormt de ontmoetingsplek. Dan is er nog het driehoekige plein dat dienst moet doen als een rustplein. Het plein wordt volledig groen ingericht met gras, bomen en een buffer- en infiltratiesysteem voor hemelwater. Centraal komt een cirkelvormige muur met een uitsparing voor een zitbank. Er komt ook een speelse ontmoetingsruimte met een groot zandspeeltoestel en een waterspeeltafel. Op het gelijkvloers van de naastgelegen appartementsgebouwen is ruimte voor vrije beroepen en een café waardoor het plein een levendige sfeer krijgt. Tot slot komt er een rustige groenzone met een luifel met groendak. Het is een publiek ‘balkon’ dat uitkijkt over de boomgaard en via een houten bruggetje toegang geeft tot het Park van Eden.

Enkel ondergronds parkeren

Bewoners en bezoekers zullen in dit gebied enkel ondergronds kunnen parkeren. Toegangscontrole op basis van nummerplaatherkenning met ANPR-camera’s zorgt ervoor dat alleen vergunninghouders het autovrije terrein op kunnen. Dicht bij het buurtplein komt een logistiek afhaalpunt. Zo kunnen postpakketbedrijven met de bestelwagen tot op het plein rijden, het pakketje in een locker steken en opnieuw vertrekken. Afval wordt verzameld in een sorteerstraat dicht bij het buurtplein.

De werken starten in het najaar van 2019 en worden idealiter opgeleverd eind 2024.