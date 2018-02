18-jarige autodief opgepakt 27 februari 2018

03u05 0

Twee autohandelaars werden zaterdagnacht langs de Boomsesteenweg in Wilrijk slachtoffer van inbraak. Zondagochtend werd bij beide bedrijven braakschade vastgesteld. Op camerabeelden was te zien hoe twee verdachten binnen konden dringen. Uit één van de bedrijven werd een auto gestolen, bij het andere werd er geen buit gemaakt. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek en het gestolen voertuig werd geseind. Nog dezelfde dag werd de wagen gesignaleerd en onderschept in de Van Havrelei. De politie kon een achttienjarige verdachte arresteren. Na controle bleek hij ook als verdachte betrokken bij een inbraak in een autoreparatiebedrijf. (BSB)