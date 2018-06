16 bestuurders dragen geen gordel 07 juni 2018

Het verkeersondersteuningsteam van de afdeling Zuid van de lokale politie van Antwerpen hield dinsdag een verkeersactie in de Groenstraat in Wilrijk. Er werden 45 inbreuken vastgesteld tijdens de actie. 16 gecontroleerde bestuurders droegen geen gordel, negen automobilisten gebruikten hun mobiele telefoon tijdens het rijden, tien truckers negeerden het verbodsbord voor vrachtwagens, er werden twee motorrijders van de baan gehaald omdat ze niet de gepaste kledij droegen en zes gecontroleerde personen waren niet in orde met hun boorddocumenten. Verder werden er nog twee fiscale inbreuken vastgesteld. (BSB)