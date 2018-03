100 kilo tillen wordt makkie met robotpak ATLAS COPCO TEST VANAF JUNI EXOSKELETONS UIT BIJ MAGAZIJNIERS DIETER LIZEN

15 maart 2018

02u29 0 Wilrijk De Wilrijkse vestiging van Atlas Copco gaat vanaf juni experimenteren met robotpakken. Die pakken, waarmee je moeiteloos tot 100 kilo kan tillen, moeten het werk voor de magazijniers in de olie-afdeling van het bedrijf lichter maken. Wie de technologie zelf wil proberen, kan misschien solliciteren want de compressorenfabrikant zoekt 120 personeelsleden, waaronder 16 magazijniers.

Exoskeletons of robotpakken geven het menselijk lichaam de kracht en het uithoudingsvermogen van een robot. Tot voor kort zag je deze robotpakken enkel opduiken in sciencefictionfilm zoals Alien, maar vanaf juni worden ze ook echt in de praktijk gebruikt in het logistiek magazijn van Atlas Copco in Wilrijk. Manuele handelingen zoals orderpicking, verpakken, stapelen, laden en lossen kunnen fysiek minder belastend worden door het gebruik van de robotpakken.





Externe batterij

"Er zijn twee verschillende soorten robotpakken", zegt Jan De Wilde, Warehouse Manager van Atlas Copco in Wilrijk. "Passieve, die de menselijke kracht herverdelen waardoor spieren en gewrichten minder zwaar belast worden, wat leidt tot bijvoorbeeld minder rugklachten. De actieve anderzijds gaan actief de beweging ondersteunen. Daarmee kan je moeiteloos gewichten tot 100 kilogram tillen. Deze robotpakken worden aangedreven door een externe batterij. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de tweede categorie."





Het gaat om een proefproject in samenwerking met het VIL, het Vlaams onderzoeksinstituut op logistiek gebied. Het VIL zal beide types uittesten en er zijn een aantal kandidaat-bedrijven met een uitgebreide logistiekafdeling, die zich daarvoor hebben aangemeld zoals Colruyt, bpost en Delhaize. "Ook als het VIL besluit om hier geen praktijktest te doen, gaan wij ze sowieso zelf doorvoeren", zegt Jan.





De robotpakken zullen ingezet worden in de afdeling van smeeroliën. "Die wordt verkocht in bussen van 20 liter, goed voor 18 kilo per stuk. Daar gaan er dagelijks een paar duizend van buiten. De meeste verplaatsen we met hefhulpmiddelen maar als er individuele bestellingen waren van enkele bussen, kan dat na een tijdje heel zwaar worden", zegt Jan. "Zeker voor oudere werknemers met rugklachten en voor de vrouwen onder onze magazijniers. Als je zo'n bus van 18 kilo tilt met zo'n pak, lijkt het alsof je slechts 2 kilo in je handen hebt."





De pakken zijn niet goedkoop, een passief pak kost al gauw enkele duizenden euro's, een actief pak kan tot 30.000 euro kosten. "Toch wegen die kosten niet op tegen de voordelen. Een hefbrug met takel kost al gauw meer en is niet zo flexibel inzetbaar als een exoskelet", zegt Jan.





Werknemers gezocht

Atlas Copco in Wilrijk groeit elk jaar met drie tot vier procent. Om die groei te kunnen bijbenen is het bedrijf op zoek naar 120 nieuwe medewerkers: monteurs, data-informatici, ingenieurs, maar ook 6 vaste en 10 interim-magazijniers. Heel wat logistieke bedrijven namen de wijk naar Nederland of Duitsland, maar de Zweedse multinational investeerde de afgelopen jaren net fors in Wilrijk. Zo kwam er ook een voicepicking-systeem waarbij magazijniers via een headset doorkrijgen waar ze wat moeten gaan ophalen. "Ze hebben hun handen vrij en er gebeuren 70 procent minder fouten." Met het proefproject met robotpakken wil het bedrijf z'n medewerkers ontlasten en zijn positie als technologische pionier in de logistiek versterken.