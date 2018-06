1.850.000 euro voor geplunderde villa van diamantair 28 juni 2018

02u53 0 Wilrijk Drie Antwerpse zakenmannen hebben samen de geplunderde villa van de steenrijke diamantair Erez Daleyot in de Dennenlaan in Wilrijk gekocht voor 1.850.000 euro. Hun bedoeling? Het stulpje opknappen en daarna weer verkopen.

De riante villa ging gisteren in het volkse Café Passé in Wilrijk onder de hamer tijdens een openbare verkoop. Drie Antwerpse zakenmannen - ze blijven liever anoniem - deden het hoogste bod: 1.850.000 euro. "Onze plannen? Het pand opknappen en weer doorverkopen. Gezien de huidige toestand zal dat veel werk vergen. Hopelijk blijft het pand voortaan gespaard van plunderingen. We gaan alvast continu bewaking voorzien."





Het stulpje behoorde toe aan de Belgisch-Israëlische diamantair Erez Daleyot, jarenlang een succesvol zakenman in het Antwerpse diamantkwartier. Hij vestigde zich er in 2007 spendeerde miljoenen aan luxe. Zo is er bijvoorbeeld een ondergrondse gang vanuit de villa naar het zwembad achter in de tuin gegraven.





De firma's van Daleyot gingen in 2015 failliet en lieten een schuldenput van 208 miljoen euro achter. De bank KBC alleen al had 60 miljoen te goed van een lening die Daleyot nooit terugbetaalde. Na het faillissement vluchtte Daleyot naar Zuid-Afrika. Zijn villa liet hij achter.





De banken legden beslag op de woning, maar daarna gebeurde er niets meer. Tot plunderaars begin vorig jaar de villa ontdekten. Ze vezen alle airco's los en braken elektrische apparatuur uit. Zelfs de wastafels en het kraanwerk in de badkamers werden gesloopt. Afgelopen dinsdagnacht hebben inbrekers er het laatst toegeslagen. (BJS)