'Vergeten helden' krijgen eer die ze verdienen GEDENKPLAATJES VOOR 6.000 MILITAIREN IN BURGERGRAVEN DAVID ACKE

17 mei 2018

02u50 0 Wilrijk De graven van de broers Felix en Edmond Van Der Stucken, die vochten voor het Belgisch leger tijdens WOI, krijgen alsnog een gedenkplaatje. Zij zijn niet enigen. Het War Heritage Institute schenkt de gedenkplaatjes gratis aan zo'n 6.000 militairen die in een burgergraf liggen.

Het War Heritage Institute lanceerde op het Schoonselhof in Wilrijk het project 'Onze Vergeten Helden'. Met het initiatief wil de organisatie gesneuvelde Belgische militairen die na hun repatriëring in een burgergraf begraven werden markeren met een gedenkplaatje, een klein embleem van de Belgische vlag.





"Wanneer we gesneuvelden herdenken, ligt de nadruk vaak op de Engelse, Franse en Duitse militairen. Toch zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog ook 41.000 Belgische militairen omgekomen. 6.000 van hen zijn op verzoek van hun nabestaande teruggebracht naar hun vroegere woonplaats en begraven in een burgergraf. Om deze mensen ook de eer te geven die ze verdienen, krijgen zij allemaal een gedenkplaatje dat toont dat het graf toebehoort aan een militair", sprak Koen Palinckx, voorzitter van het War Heritage Institute het publiek toe. Omdat deze mensen nooit vergeten zouden worden, stelt het Instituut ook meters en peters voor de 'vergeten graven' voor. "Iedereen die wil, kan zich hiervoor aanmelden. De meter of peter kan bijvoorbeeld iets opzoeken over de militair, nu en dan een bloemetje op het graf leggen of het onderhouden", aldus Palinckx. De kinderen van het zesde leerjaar van basisschool De Ark worden peter van het graf van de broers Felix en Edmond Van Der Stucken. Zij kregen als eerste een gedenkplaatje op hun graf op begraafplaats Schoonselhof.





Duitsers bij Belgisch leger

Felix (1894-1914) en Edmond (1892-1918) Van Der Stucken waren van Duitse afkomst. Als handelaars kwamen ze in Antwerpen terecht. Rond de periode van 1910 telde de Scheldestad een grote Duitse gemeenschap. Ze kozen ervoor om zich aan te sluiten bij het Belgische leger. Felix meldde zich al in 1911 als beroepsvrijwilliger. Met de zevende linie trok hij zich terug op 19 oktober 1914 naar de linkeroever van de IJzer om het Duitse offensief van 21 oktober af te slaan. Na vier dagen braken de Duitsers door de linie. Op 30 november 1914 zou Felix uiteindelijk om het leven komen in Ramskapelle. Zijn lichaam werd nooit meer teruggevonden. Zijn broer Edmond werd naar het negende regiment gestuurd. Aan de IJzer nam hij deel aan de verdediging van Lombardsijde. Hij vocht nadien ook in de Slag aan de IJzer. Op 9 november 1916 werd Edmond naar het opleidingscentrum gestuurd om de rang van hulponderluitenant te behalen. Op 26 juni 1918 wordt hij uiteindelijk aangesteld als onderluitenant. Uiteindelijk zal Edmond het einde van de oorlog net niet halen. Net voor het eindoffensief in september wordt hij opgenomen in het militair hospitaal in Calais, waar hij enkele dagen later overlijdt aan gevolgen van de Spaanse Griep.





In 1923 lieten de ouders van Edmond hun zoon overbrengen naar het Schoonselhof in Antwerpen. Ondanks verwoede pogingen werd het lichaam van Felix niet gevonden. Hoewel de graven van de broers naast elkaar liggen, is het dus halfleeg.