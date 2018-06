"Toon mij één ondervoed varken" UITBATER GESLOTEN STADSBOERDERIJ GEEFT RONDLEIDING NA STORM VAN KRITIEK DIETER LIZEN

28 juni 2018

02u56 0 Wilrijk Opnieuw is er ophef rond de stadsboerderij van Wilrijk. Verschillende dierenvrienden claimen op Facebook dat de eigenaar van de varkens totaal niet naar zijn dieren omkijkt. Erfpachthouder Pieter Marx weerlegt de aantijgingen. "Wijs me gerust één ondervoed varken aan. Nee, de stad is ongetwijfeld blij met deze bliksemafleider. Zij draagt de schuld dat de kinderboerderij mogelijk nog jaren leegstaat".

Op Facebook wordt schande gesproken over de toestand van de varkens in de voormalige stadsboerderij aan de Lievevrouwkesbosweg. Ook bij Gaia kwamen al dertig verontruste telefoontjes binnen van mensen die zich het lot van de beestjes aantrekken. Er zouden varkens ondervoed zijn, een oor mankeren of zelfs te zwak zijn om nog op hun poten te kunnen staan. "Deze 40 varkens worden al meer dan drie jaar aan hun lot overgelaten door hun eigenaar, Pieter Marx", zegt Yen Brouwer die er geregeld komt wandelen."Enkel vrijwilligers, die niet voor hem werken, komen de dieren verzorgen. Er moet snel een oplossing komen zodat de varkens niet meer de dupe zijn van het conflict tussen Stad Antwerpen en Pieter Marx".





We kloppen aan bij Marx op de boerderij. "Ik heb hier al dertig mensen rondgeleid vandaag. Toon mij gerust één ondervoed varken. Al onze dieren krijgen genoeg te eten, van een team van vrijwilligers die zich bij mij, ook vandaag nog, komen aanbieden. Sommige dierenvrienden zijn ongerust of zelfs boos als ze hier toekomen, maar ik leid hen met veel plezier rond".





De andere dieren zoals konijnen, kippen en cavia's bracht Marx eerder zelf al elders onder, maar nu wil de stad hem ook zijn eigen varkens afnemen. De rechter zag echter geen voldoende aanwijzingen dat er inbreuken waren op het dierenwelzijn en leverde daarvoor geen machtiging af. De stad stuurt wel om de paar dagen controleurs langs. "De boerderij werd nog gecontroleerd op 22 juni, 25 juni en 27 juni door een patrouille van de politie met kennis van zaken op vlak van dierenwelzijn. Bovendien gaat er geregeld een dierenarts mee", klinkt het op het kabinet van bevoegd schepen Nabila Ait Daoud. "Daarbij zijn nog geen inbreuken op het dierenwelzijn vastgesteld".





Volgens Pieter speelt de hele Facebookrel vooral de stad in de kaart. "De discussie met de stad begon al met het originele erfpachtcontract dat ik in maart 2015 afsloot met de stad. Daarin stond niet dat ik financieel zou moeten opdraaien voor de sanering van de verontreinigde bodem. Dat werd er pas achteraf, zonder mijn medeweten, aan toegevoegd. Ik probeer al twee jaar tot een minnelijk gesprek te komen met de stad. Nadat ik hen juridisch in gebreke stelde, begonnen ze met hun wekelijkse controles van de dieren", zegt Marx. "Het is echter door hen dat de boerderij op deze manier nog jaren leegstaat".





In november 2017 werd de erfpacht door de stad eenzijdig ontbonden, een beslissing waartegen Marx zich heeft verzet. De zaak zou voor de rechter behandeld worden in maart 2019, maar intussen gebeurt er niks met de ooit zo florissante boerderij.