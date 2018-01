"Koen zou kinderen nooit kwaad doen" Filipijnse familie verdedigt opgepakte Antwerpenaar JONATHAN BERNAERTS

02u33 0 Hendrik Andries Koen V.d.B zit voorlopig in de cel. Wilrijk "Koen, een kinderhandelaar? Onzin: nooit zou hij een vinger naar mijn kinderen uitsteken." Ramon Alburo (53), de vader en grootvader van de kinderen in wiens gezelschap Koen V.d.B. (60) was toen hij in een Filipijns busstation werd opgepakt, neemt het op voor zijn 'goede Belgische vriend'. De vijftiger wil de Antwerpenaar met een borgsom vrij krijgen.

Het is dinsdagochtend 26 december wanneer Ramon zijn kroost naar het busstation van de provinciestad Cebu brengt. Zijn kroost? Dat zijn Ramons dochters van 18 en zijn vier kleinkinderen van 3, 5, 9 en 13. Ook een 19-jarige vriendin van Ramons dochter en Koen V.d.B., die uit Wilrijk komt maar in Zwitserland woont en werkt, rijden mee. Die laatste is een huisvriend van de Filipijnse familie.





"Eigenlijk is Koen een deel van onze familie geworden, we kennen hem al ongeveer tien jaar", vertelt Ramon. "In 2013 heeft hij de Filipijnen als vrijwilliger bezocht nadat we waren getroffen door een supertyfoon. Hij heeft hier in de





buurt een schooltje helpen heropbouwen. We houden sindsdien nauw contact. Hij komt ons geregeld bezoeken. Nu was hij weer op bezoek: om mijn verjaardag én kerst te vieren."





Uitstap naar strand

Volgens Ramon wilde Koen de Filipijnse familie trakteren op een uitstap naar het strand. "Koen had voor vijf dagen een resort geboekt in Moalboal, een populaire badplaats", vertelt de man. "Mijn vrouw en ik mochten ook meekomen, maar dat ging niet omdat ik moet werken. De kinderen hebben schoolvakantie dus zij konden wél mee. Onderweg zouden mijn kleinkinderen hun mama nog oppikken. Zij woont iets verderop, in de stad Naga."





Verder dan het busstation van Cebu is het gezelschap nooit geraakt. De politie houdt Koen V.d.B. aan op verdenking van kinderhandel. Volgens een strenge Filipijnse wet is het immers voor volwassenen verboden om zich met minderjarigen jonger dan 12 in bepaalde ruimtes te zijn, als er geen familieverband is. "Die wet ken ik zelfs niet", zucht Ramon. "Ik heb het gevoel dat de overheid mijn familie koste wat kost wil linken aan cyberpedofilie. Maar daar is niks van aan. Koen heeft enkel goede bedoelingen. Hij is onze vriend."





Ondertussen zit Koen vast in een Filipijnse politiecel. "Koen heeft een advocaat. We hebben nu het plan opgevat om hem voorwaardelijk vrij te krijgen op borgtocht. In het allerbeste geval geval gebeurt dat woensdag al. In het slechtste geval houden ze hem maanden vast."





Ramon zit niet alleen in met het lot van Koen. De man heeft ook zijn eigen (klein)kinderen moeten afgeven: ze zijn geplaatst door het zogenaamde Samenwerkingsverband Agentschappen Tegen Mensenhandel (IACAT). "Die maatregel is zogezegd genomen om de kinderen te beschermen", zegt Ramon. "Ze worden pas vrijgelaten als de hele zaak achter de rug is. De kinderen huilen heel de tijd. Hun strandvakantie met Koen is in duigen gevallen. En ze kunnen volgende week niet naar school."