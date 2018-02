"Contract veranderd achter mijn rug" (VOORMALIGE) UITBATER STADSBOERDERIJ DAAGT STAD VOOR RECHTER DAVID ACKE

05 februari 2018

02u27 0 Wilrijk Pieter Marx, de (voormalige) uitbater van de stadsboerderij in Wilrijk daagt het stadsbestuur voor de rechtbank voor laster en eerroof en valsheid in geschrifte. Volgens Marx voegde de stad zonder zijn medeweten een clausule toe in de overeenkomst die de gemeenteraad in 2014 goedkeurde. "Ik zou nooit akkoord gegaan zijn als ik dat had geweten", zegt Marx. De stad heeft intussen ook gerechtelijke stappen gezet om Marx van de site in Wilrijk weg te krijgen.

De stadsboerderij in Wilrijk is al jaren voer voor hevige discussies en het ziet er niet naar uit dat er snel een oplossing uit de bus komt. Erfpachter Pieter Marx van Greenmarx daagt de stad voor de rechtbank. Hij heeft naar eigen zeggen een 'glashelder dossier tegen de stad'.





Waarover gaat het? In 2013 onderhandelden Marx en de stad over de overeenkomst die stelde dat Marx gedurende dertig jaar erfpachter van het domein in Wilrijk zou worden. Marx gaf zijn fiat en de overeenkomst ging naar de gemeenteraad. Maar tussen het fiat van Marx en de goedkeuring door de gemeenteraad is het volgens Marx fout gelopen.





NIets ontvangen

"Nadat ik mijn goedkeuring gegeven had, voegde de stad de clausule toe dat de erfpachter na dertig jaar een oriënterend bodemonderzoek moet laten uitvoeren. Als er verontreiniging van de bodem gevonden zou worden, dan moet de erfpachter de sanering betalen. Maar dit geldt wettelijk gezien alleen als je mogelijk bodemverontreinigende activiteiten uitvoert. Dat was in mijn geval helemaal niet van toepassing. Kortom, ik zou moeten opdraaien voor de vuiligheid van anderen", vertelt Marx. Volgens hem misbruikt de stad haar openbare macht om haar belofte als contractpartij te verdoezelen. De stad Antwerpen liet ondertussen weten dat ook zij naar de rechtbank stappen op grond van het niet uitvoeren van een contractueel vastgelegd concept.





Op het kabinet van schepen Nabilla Ait Daoud hebben ze nog geen officiële aanklacht ontvangen. "Wij hebben geen weet van een rechtszaak tegen ons. Wij kunnen daar dus niets over zeggen", vertelt Liesbeth Brzyk, woordvoerder van Ait Daoud. Wél bevestigt zij dat de stad de rechtbank ingeschakeld heeft om Marx gerechtelijk van de site weg te halen.





Schadevergoeding

De (voormalige) uitbater van de stadsboerderij wil dat de mensen weten hoe de vork aan de steel zit. "Ik eis eerherstel. Niet alleen voor mezelf maar ook voor de vele vrijwilligers."





Daarnaast wil Marx ook een schadevergoeding. "Dat kan financieel, maar ook in de vorm van een doorstart. Maar dan moet de stad haar belofte nakomen. Hier zit geen geslagen hond, wel iemand die meer dan ooit goesting heeft om van de stadsboerderij iets moois te maken." Maar dat ziet de stad dan weer niet zitten: "Wat ons betreft, is het verhaal van de heer Marx verteld op de boerderij", klinkt het.





Boerderij dicht

Door het gekibbel lijkt het erop dat de stadsboerderij voor lange tijd dicht zal gaan. Ook het vinden van een nieuwe erfpachter komt op deze manier in het gedrang.





Het lijkt ondenkbaar dat iemand staat te springen zich kandidaat te stellen om het domein over te nemen als er een juridisch geschil aan de gang is.





Meer over Pieter Marx