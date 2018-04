"8 jaar cel? Nu is mijn leven verpest" VERKRACHTER "MET HOOFDPIJN" BEKLAAGT ZICH NA ZWARE VEROORDELING JONATHAN BERNAERTS

26 april 2018

02u32 1 Wilrijk Een zedendelinquent is in beroep veroordeeld tot 8 jaar cel en een terbeschikkingstelling van nog eens 7 jaar voor een verkrachting en een poging tot verkrachting in Hove en Wilrijk. De politie kwam de dader, die vorige maand zijn kat naar zijn proces stuurde omdat hij "hoofdpijn had", op het spoor door een achtergelaten bril op de plaats van de feiten.

Abdelhak E.A. (26) uit Mortsel heeft lak aan justitie. Tijdens de behandeling van zijn zaak voor het Antwerpse hof van beroep eind maart was hij niet aanwezig. "Omdat ik hoofdpijn had", zei de jongeman gisteren doodleuk tegen de drie rechters. Die bevestigden gisteren integraal het vonnis van de eerste rechter: 8 jaar cel en daarop 7 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.





Abdelhak E.A. kan zijn lot moeilijk aanvaarden en liet dat gisteren duidelijk verstaan. "Ik heb geen eerlijk proces gekregen", fulmineerde hij in de zittingszaal. "Het is niet 100 procent zeker dat ik de verkrachter ben. Nu is mijn hele leven verpest. Ik heb zelfs nooit de kans gekregen om een enkelband te dragen."





Abdelhak E.A. wordt verdacht van twee zware zedenmisdrijven: een verkrachting én een poging daartoe.





Trap in maag

De jongeman Abdelhak E.A. sloeg een eerste maal toe in de nacht van 21 april 2017. Hij volgde een 23-jarige vrouw naar haar ouderlijke woning in de Groenenborgerlaan in Wilrijk. Nog voor ze de deur kon openen, trok hij haar bij de haren de voortuin in. Hij ging op haar zitten en trok haar onderbroek naar beneden. Het slachtoffer verzette zich hevig en kon hem een trap in de maag geven. De beklaagde hield het voor bekeken en vluchtte weg met haar handtas. Haar portefeuille werd later teruggevonden in de Drabstraat in Mortsel.





Aan de hand van bril

De politie trof in de voortuin een bril aan, die de dader wellicht verloren was. De bril werd door een specifieke keten verkocht. Agenten deden daarop navraag in de filialen rond de vindplaats van de portefeuille. In de dichtstbijzijnde winkel bleek slechts één exemplaar van die bril verkocht te zijn, met name aan Abdelhak E.A. Zijn DNA werd op het montuur en op de kledij van het slachtoffer aangetroffen.





Hij had intussen nog een tweede slachtoffer gemaakt in de Parklaan in Hove, waar hij op 25 mei 2017 een 22-jarige vrouw van haar fiets had gesleurd in de buurt van het jeugdhuis. Hij had haar brutaal verkracht, waarna hij er met haar fiets vandoor was gegaan. Zijn eigen fiets had hij achtergelaten, met zijn vingerafdruk op. Ondanks alle bewijzen tegen hem, bleef hij ontkennen.





Abdelhak E.A. moet zijn slachtoffers en hun ouders duizenden euro schadevergoeding betalen. "De meisjes vrezen dat dit trauma hen voor de rest van hun leven zal achtervolgen. Ze zijn belemmerd in hun vrijheid: nooit zullen ze meer gerust zijn", aldus hun advocaat.