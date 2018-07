Zwemmer dood teruggevonden na verdwijning 24 juli 2018

02u30 0 Willebroek Het lichaam van de 51-jarige Viorel uit Sint-Joost-Ten-Node is gisteren na een zoekactie van ongeveer vijftien uur uiteindelijk aangetroffen. De man verdween zondagavond tijdens een zwempartij met vrienden.

Brandweer, de cel vermiste personen en de politie hebben gisteren met een sonarboot nog een hele voormiddag gezocht naar de zwemmer. Zondag moesten ze de zoekactie stopzetten omdat het te donker werd. Rond het middaguur maakten de hulpdiensten bekend dat het slachtoffer was aangetroffen. "Hij werd op zo'n vijftien meter diepte aangetroffen in de vijver", klonk het. De man, een Roemeens bouwvakker, ging zondag zwemmen in de vijver van BLOSO-domein Hazewinkel. "Plots zag ik hem in de problemen komen", vertelt vriend Ivan. "Ik dacht eerst dat hij zot aan het doen was maar dan ging hij kopje onder."





Een andere vriend probeerde hem nog te helpen maar zonder succes. Viorel laat een vrouw en twee kinderen achter.





Nadat duikers van de brandweer het lichaam naar de oppervlakte hadden gebracht, stuurde het parket een wetsgeneesheer en het labo ter plaatse. "Om de exacte omstandigheden te onderzoeken", meldt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. "Er zal ook nog een autopsie worden uitgevoerd op het lichaam."





Zeker is dat er geen kwaad opzet bij betrokken is. De man stierf wellicht door verdrinking en was op het moment van de feiten allicht dronken. Gisteren zouden zo'n 45-tal kinderen en een tachtigtal Franse en Belgische roeiers op stage beginnen aan hun sportkamp. Ondanks de zoekactie konden die toch doorgaan. "We hebben de begeleiders gebrieft en bepaalde activiteiten moeten beperken maar het sporten kon binnen de mate van het mogelijk plaatsvinden", vertelt Kurt Lobbestael van Sport Vlaanderen.





Volgens Sport Vlaanderen, de beheerder van de vijver in het BLOSO-domein, is het verboden om er te zwemmen. "Er zijn naast uitdrukkelijke waarschuwingen ook verschillende pictogrammen aanwezig om de zwemmers hierop attent te maken", zegt burgemeester Eddy Bevers. "We zullen ook extra toezicht houden dat dit gerespecteerd wordt in de hoop dat dit niet meer kan gebeuren." (TVDZM)