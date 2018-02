Zwaargewonde na ongeval op Westdijk 26 februari 2018

Een 24-jarige man raakte zaterdagavond iets voor 20.30 uur ernstig gewond bij een verkeersongeval op de Westdijk in Willebroek. Hij raakte om onbekende reden de controle kwijt over het stuur van zijn Volkswagen, raakte van de weg en knalde op enkele hekken en een verlichtingspaal. De wagen ging over de kop. De brandweer moest het slachtoffer uit het verhakkelde voertuig bevrijden. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het UZA Antwerpen. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. Er waren alvast geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. (WVK)