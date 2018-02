Zorgen om draagkracht en mobiliteit in verkaveling De Kebbingen 23 februari 2018

02u50 0 Willebroek Groen Willebroek maakt zich zorgen om de uitbreiding van verkaveling De Kebbingen in Blaasveld. "De plannen voor 18 extra kavels overschrijden de draagkracht van deze buurt. We vrezen bovendien voor de mobiliteit", zegt gemeenteraadslid Thierry Serrien.

Nog tot 3 maart loopt bij de gemeente Willebroek een openbaar onderzoek naar de uitbreiding. "De opdrachtgever is het IVA Innova, een intern verzelfstandigd agentschap van de gemeente dat onroerend goed koopt en verkoopt. De strategie is bij deze uitbreiding heel duidelijk. Men wil alles helemaal vol bouwen, zonder rekening te houden met de leefkwaliteit van de wijk. Nochtans heeft de gemeente met IVA Innova net de sleutel in handen om dit anders aan te pakken. Geef deze wijk wat meer ademruimte, en plaats voor groen en speelruimte", zegt Serrien.





"Ook melden buurtbewoners dat de toegangsweg tot de wijk via de Kebbingelei nu al het verzadigingspunt heeft bereikt. De enige en zeer smalle toegang tot de uitbreiding loopt nu via de ook al smalle Kalkberg. Ik stel mij vragen bij de bereikbaarheid, niet enkel voor inwoners, maar ook voor de hulpdiensten zoals de brandweer."





Bezwaren en adviezen

"Het openbaar onderzoek is volop aan de gang, ik ga dus nog geen uitspraken doen in dit dossier", zegt schepen Innova Tinneke Huyghe (CD&V).





"Na het afsluiten op 3 maart zullen we de bezwaren en adviezen bestuderen, als het college dit vergunningswaardig vindt komt het dossier op de gemeenteraad van april. Dan wil ik gerust de discussie voeren. Aan de brandweer is vanzelfsprekend ook een advies gevraagd, dat zal dus zeker niet ontbreken."





