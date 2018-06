Zes ziekenhuizen fusioneren 12 juni 2018

02u48 0

Een zestal ziekenhuizen met campussen over heel Antwerpen gaan fusioneren. Samen gaan ze verder onder een nieuw ziekenhuisnetwerk: Helix Ziekenhuizen.Het netwerk komt hiermee tegemoet aan de vraag van Minister voor volksgezondheid, Maggie De Block (Open Vld) voor meer samenwerking. De ziekenhuizen moeten niet allemaal alles aanbieden. De zes ziekenhuizen die gaan samenwerken zijn: UZA (Edegem), AZ Klina (Brasschaat), AZ Monica (Antwerpen en Deurne), AZ Sint-Jozef Malle, AZ Heilige Familie (Rumst) en AZ Sint-Jozef (Bornem en Willebroek). Er zouden geen ontslagen vallen bij de 8.900 werknemers. Voor de patiënt zou de zorg enkel beter moeten worden. De ziekenhuizen zullen meer afspraken maken rond zorgprogramma's maar ook grote investeringen zoals infrastructuur of apparatuur zullen gedeeld worden. De groep benadrukt dat dit het begin is van de fusie en dat de concrete invulling op termijn zal gebeuren. (NBA)