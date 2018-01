Zes maanden cel voor fietsdiefstal 02u37 0

De diefstal van een fles sterke drank en een fiets uit een fietsenstalling van de supermarkt langs de Dendermondsesteenweg, komen een man uit Willebroek duur te staan. De man werd voor beide feiten schuldig bevonden en kreeg gisteren van de rechter in Mechelen een celstraf van zes maanden effectief. Koen H. stond vorige maand terecht voor die feiten maar stuurde zijn kat. Hij werd dus bij verstek veroordeeld.





De man kon door de lokale politiezone Mechelen-Willebroek geïdentificeerd worden op basis van camerabeelden van de supermarkt.





De eigenares van de fiets kwam destijds tot slot wel opdagen. Ze vroeg en kreeg een schadevergoeding van vijfhonderd euro.





Of de man tegen het vonnis beroep zal aantekenen, was gisteren nog niet geweten.





(TVDZM)