Zelfs uw frietkot gaat online GEEN WACHTRIJEN MEER IN TWEEDE FILIAAL VAN FRITUUR DAAN ELS DALEMANS

28 februari 2018

02u38 0 Willebroek Tien jaar na de start van Frituur Daan in Tisselt (Willebroek) openen uitbaters Daan Van de Voorde en Nele De Schrijver een tweede zaak. Maar de vestiging in Blaasveld is uniek: klanten hoeven er niet meer aan te schuiven, bestellen kan énkel nog online. "We hopen zo de frustratie weg te nemen bij onze 'live'-klanten", klinkt het.

"We openden tien jaar geleden ons frituur in Tisselt, eerst in een echt 'frietkot'. Vijf jaar geleden verbouwden we een pand om er onze zaak in onder te brengen. En net zoals zoveel andere zelfstandigen, besloten ook wij een tijd geleden al om mee op de online-kar te springen. Dat online bestellen - via het platform one2three - werkt enorm goed. Soms zelfs té goed, want tijdens de weekends komt toch zeker 30 procent van onze bestellingen online binnen. Die online klanten kregen, net als alle 'live' klanten die in de wachtrij in het frituur staan, een nummertje zoals bijvoorbeeld in een slagerij ook gebeurt. De bestellingen worden op nummer afgewerkt, maar de onlineklanten staan natuurlijk niet mee fysiek aan te schuiven. Dat zorgde duidelijk voor frustratie bij de 'live'-klanten. Zij stonden erg lang aan de toog te wachten op hun bestelling, terwijl anderen snel binnenwipten, hun frieten afrekenden en weer konden vertrekken", legt Van de Voorde uit.





"We waren met het online bestellen gestart als leuke extra, maar omdat onze 'live'-klanten één voor één afhaakten, werd het stilaan een probleem in plaats van een voordeel. We hadden verschillende opties: met onze onlinedienst stoppen was daar één van. Maar afhaken op het moment dat iets alsmaar populairder wordt, voelde niet goed. We bekeken de mogelijkheid om in Tisselt een tweede lijn op te starten, om afzonderlijk voor live- en onlineklanten te kunnen bakken. Omwille van plaatsgebrek bleek ook dit niet mogelijk, daarom wagen we nu een grote sprong. We huurden een pand aan de Mechelsesteenweg 300 in Blaasveld, waar we énkel met onlinebestellingen werken.





Sms'je

Je kan daar dus niet meer fysiek in de wachtrij gaan staan, verwarring onder de klanten is niet meer mogelijk. Voor ons werkt dat systeem ook heel duidelijk: we zien de bestellingen op het scherm binnenkomen, de klant krijgt een bevestiging dat we alles goed ontvangen hebben, we beginnen te bakken en tien minuten voor de bestelling afgewerkt is krijgt de klant een sms en kan hij naar het frituur vertrekken. Wij moeten geen bestellingen ter plaatse meer tussendoor afwerken. Om nog vlotter te kunnen werken zou het online betalen nog beter kunnen, maar dan moeten de verschillende banksystemen ook meewerken. We gingen vorige week donderdag van start met onze tweede vestiging, en meteen was het een heuse stormloop in Blaasveld."





Beste frietjes

"Ook in onze frituur in Tisselt zal je online kunnen blijven bestellen, mààr we beperken de wachtrij hier tot 8 onlineklanten per uur. Zo zal de druk afnemen, en kunnen we hopelijk het evenwicht weer herstellen voor de klanten die wél in de fysieke wachtrij komen aanschuiven. Hen willen we zeker niet kwijt. En of je nu in Blaasveld of Tisselt bij ons binnenstapt: overal blijft de focus liggen op de beste frietjes."





Kleintje met mayonaise





bestellen? Dat kan op





https://frituurdaanonlineblaasveld.one2three.be of op





frituurdaantisselt.one2three.be