Zaalvoetballer bekoopt doelpunt met vuistslag 03 juli 2018

De twintigjarige Franck R. uit Willebroek moet een medestudent een schadevergoeding betalen van 1.649,25 euro. Dat besliste de rechter in Mechelen nadat de jongeman vorige maand terecht moest staan voor slagen en verwondingen. Tijdens een sportdag in 2016 speelden beklaagde en slachtoffer tegen elkaar in een zaalvoetbalmatch. Er heerste volgens het slachtoffer een grote spanning naar het einde van de wedstrijd toe. "Omdat ik gescoord had", aldus het slachtoffer destijds. Na afloop van de wedstrijd zaten beiden op de bank en ontstond er een discussie die leidde tot een vuistslag. "Het enige wat ik me nog kan herinneren is dat ik wakker werd in het wc", luidde het nog. De jongeman uit Willebroek beet van zich af. Volgens zijn raadsman was hij zelf vier keer uitgedaagd en was er sprake van uitlokking. Er werd dus om een vrijspraak gepleit maar daar ging de rechter niet op in. Ze legde hem een opschorting van straf gedurende drie jaar op. De jongeman zal zich wel moeten houden aan verschillende voorwaarden. (TVDZM)