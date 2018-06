WK-gekte barst los: Vier kilometer aan vlagjes in Acacialei 11 juni 2018

02u36 0 Willebroek Met nog een week te gaan voor de eerste officiële wedstrijd van de Rode Duivels op het WK, is de gekte in de Willebroekse Acacialei losgebarsten. Gino Van Soest (46) en Dominique Rosseel (46) hebben naar schatting zo'n vier kilometer aan vlagjes gehangen in de straat.

Afgelopen vrijdag werd er gestart, gisteren werden de - voorlopig - laatste vlagjes omhoog gehangen. "En het blijft niet enkel bij vlagjes. Er zijn ook sjaals en ballonnen omhoog gehangen."





De voorbereidingen startten al enkele weken geleden. Toen werden de eerste gadgets aangekocht. "Er kan altijd iets bij", lacht Gino. "Vandaar dat ik geregeld nog eens ga kijken of ik nog iets anders kan kopen."`





Hechte groep

Het idee om de huizen in de straten te versieren groeide spontaan. "We zijn hier een hechte groep en hangen goed aan elkaar. Na afloop van de matchen van de Rode Duivels komen we vaak buiten samen om nog iets te drinken", vertellen Gino en Dominique.





Het is het niet de eerste keer dat de Duivelse gekte losbarst in de straat. Twee jaar geleden, bij het EK in Frankrijk, werden er ook al talloze vlaggetjes omhoog gehangen. "Maar toen was het ietsje minder dan nu", aldus Gino. "Deze keer wilden we nog meer doen."





Groot scherm

Ook al moet het WK nog beginnen, de buren maken nu al grote plannen voor het volgende grote tornooi. "Misschien een groot scherm in de straat", besluiten de twee.





