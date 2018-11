WinterWonderPlaza barst uit voegen: “tientallen kraampjes moeten weigeren” Els Dalemans

26 november 2018

12u38 1 Willebroek Maar liefst vijftig kraampjes palmen op zaterdag 1 december het binnenplein van het Seniorplaza-complex in Willebroek in. Daar vindt de derde editie van WinterWonderPlaza plaats. “Wegens het enorme succes breiden we uit in aantal kraampjes én in openingsuren”, zegt Sabrina Van Dam.

“Twee jaar geleden organiseerden we onze eerste WinterWonderPlaza: een crea- en pop-up markt waar bezoekers zowel creatieve creaties als leuke cadeautjes kunnen aankopen. Wij zorgen steeds voor een gezellige winterse sfeer en vanzelfsprekend ontbreken ook de typische winterse dranken en hapjes niet. Het publiek zat duidelijk op een evenement als WinterWonderPlaza te wachten, want de opkomst wordt zowel bij bezoekers als standhouders alsmaar groter.”

“Dit jaar breiden we de oppervlakte van onze markt uit: je vindt de kraampjes nu zowel op ons feeëriek verlichte binnenplein als in de gebouwen zelf. We ontvangen meer dan 50 verschillende standhouders, en hebben nog minstens 30 andere aanvragen moeten weigeren. Omdat de bezoekers vorig jaar bleven toestromen, blijft WinterWonderPlaza voor het eerst ook langer open. We proberen onze standhouders zo goed mogelijk te verwennen -met tafels en stoelen en hulp waar we kunnen- en dat heeft vermoedelijk iets met ons succes te maken. Voor bezoekers blijft de toegang ook nu gratis.”

“We dromen van een uitbreiding naar de Overwinningsstraat, met meer dan 80 gegadigden voor een kraam zou dit een pràchtige kerstmarkt kunnen worden. Spijtig genoeg krijgen we van het gemeentebestuur voorlopig geen toestemming om de straat af te sluiten. Hopelijk kan dit naar een volgende editie toe toch nog eens bekeken worden.”

WinterWonderPlaza vindt plaats op zaterdag 1 december 2018 van 13 tot 20 uur in het Seniorplazacomplex, Overwinningsstraat 133 in Willebroek.