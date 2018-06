Winnaars voortuinwedstrijd in de bloemetjes 15 juni 2018

De gemeente Willebroek heeft de winnaars van de voortuinwedstrijd, Philippe Van Riet en Patricia Vos, in de bloemetjes gezet. De wedstrijd ontstond in de Acacialei, waar bewoners aan de slag gingen met enkele kleine groene plekjes in hun buurt die na de straatwerken heraangelegd moeten worden. Hier kwam Philippe als winnaar uit de bus. Willebroek heeft daarna de wedstrijd uitgebreid naar de hele gemeente. Patricia won zo de hoofdprijs. De twee winnaars kregen een waardebon van 200 euro én de Vergroen Je Voortuin-gieter.





(EDT)