Winnaars poëziewedstrijd in de bloemetjes 20 februari 2018

02u44 0

Bibliotheek Willebroek heeft de winnaars van haar poëziewedstrijd in de bloemetjes gezet. "De uitdaging was om een gedicht over Willebroek te schrijven. Er waren twee categorieën: deelnemers jonger en ouder dan 18 jaar. In totaal namen zo'n 100 creatievelingen deel, bij de volwassenen won Betty De Boeckmet haar gedicht 'Ontmoetingen'. Het zilver was voor Tilde Potoms, Ana Van Liedekerke kreeg brons. Bij de jeugd was Carlotta De Cooman de winnaar, Valeria Shutko won de tweede prijs en Rune Braspennincx de derde. De jeugdige eervolle vermelding ging naar Garnik Harutyunyan."





(EDT)