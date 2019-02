Willebroekse Veilingzaal wordt 'De Meubelhoek’ Els Dalemans

19 februari 2019

19u34 0 Willebroek Het bekende uitzicht van de ‘Willebroekse Veilingzaal’ op de Dendermondsesteenweg is verleden tijd. “We knapten het pand op en maakten er ‘De Meubelhoek’ van. Hier kan je kwaliteit kopen tegen een zacht prijsje”, zegt Nes Dinc.

“We zijn met ons bedrijf al langer aan de slag als fabrikant en groothandel voor meubilair voor verschillende bekende meubelzaken. Toen het pand van de veilingzaal vrij kwam, besloten we hier een winkel te openen met een eigen aanbod: zetels, eetkamers, bedden... We verkopen meubels met een heel kleine beschadiging -die de klant zelfs vaak niet ziet- of de laatste stukken van een collectie... Het resultaat is een aanbod met een veel betere kwaliteit dan de bekende meubelgrootwarenhuizen, maar wél aan een veel lagere prijs dan wat je in de duurdere winkels betaalt.”

“We kozen er heel bewust voor om ‘De Meubelhoek’ in Willebroek te openen. De ligging en bereikbaarheid zijn ideaal, maar we vinden ook dat er al te vaak te negatief wordt gedaan over deze Kanaalgemeente. Er is veel leegstand, maar we zijn zelf Willebroekenaars en vinden het daarom onze plicht om mee te investeren in onze gemeente zodat het hier weer opleeft. De Meubelhoek is voorlopig alle dagen open van 10-18 uur en op zondag van 13-18 uur. Op termijn komt er nog een sluitingsdag, maar we willen eerst zo veel mogelijk mensen bereiken.”

De Meubelhoek, Dendermondsesteenweg 220 in Willebroek.