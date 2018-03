Willebroekse telt af naar de titel 13 maart 2018

Derde provinciale B

In de topper tegen Putte hield Willebroekse de punten thuis en zet de eerste achtervolger zo op vijf punten, maar de kanaalploeg heeft nog een wedstrijd tegoed. De titel is nu binnen bereik. Dat beseft ook Kenneth Ceulemans, die net voor de pauze zijn club een dubbele voorsprong bezorgde. "Fantastisch om dat mee te maken", aldus Kenneth Ceulemans. "Ik denk wel dat we tegen Putte de zege verdienden. Na afloop gingen de remmen los en barste een feestje los, maar de volgende dagen is het opnieuw serieus werken in het vooruitzicht van de uitmatch op Schelle. Het draait nu bijzonder goed, de sfeer is prima. Een groot verschil met vorig jaar, toen we lang tegen de degradatie moesten strijden. Nu is het aftellen voor het echte feest. De nu vergaarde voorsprong willen we niet meer uit handen geven. Door onze inhaalwedstrijd te winnen kunnen we onze bonus tot acht punten opdrijven. We verloren amper drie van onze vijfentwintig wedstrijden en zullen dat in de resterende vijf weken niet herhalen." (WODB)