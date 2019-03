Willebroekse scholieren maken zelf film en theater Els Dalemans

20 maart 2019

15u14 0 Willebroek Zeven weken lang werkte een groep scholieren uit Willebroek en Boom aan een film- en theaterproject. Het resultaat is een uniek theaterstuk en twee geslaagde kortfilms.

“Dit project is ontstaan vanuit het LOP (Lokaal Overlegplatform) van de scholen uit Willebroek en Boom. Eén LOP-werkgroep focust specifiek op taalbevordering bij leerlingen die het Nederlands nog niet voldoende onder de knie hebben en extra oefening kunnen gebruiken”, zegt Joke Scheerst van de Willebroekse dienst onderwijs.

“Met de financiële ondersteuning van de gemeenten Willebroek en Boom kon het LOP het creatief bureau Villa Basta en het bedrijf Artmetis onder de arm nemen. Samen zochten we naar een activiteit die de jongeren voldoende zou boeien. Zo werd een project uitgewerkt waarbij leerlingen van de eerste graad op woensdagnamiddag een theatervoorstelling maakten, bij de studenten van de tweede en derde graad werd gefocust op film.”

“De scholieren schreven samen het volledige scenario uit, ze verzorgden de regie, de opnames en het nodige acteerwerk. Zo konden de jongeren op een leuke en laagdrempelige manier de Nederlandse taal oefenen. Ze leerden meteen ook verantwoordelijkheid dragen en samenwerken. Het resultaat van dat harde werk is een uniek theaterstuk en twee geslaagde kortfilms. De grote première vindt plaats op 23 maart in CC De Steiger in Boom.”