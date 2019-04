Willebroekse reuzen krijgen nieuwe outfit voor 73ste carnavalsstoet Els Dalemans

02 april 2019

18u50 0 Willebroek Op zondag 7 april trekt de 73ste carnavalsstoet door de straten van Willebroek. Reuzen Janneke, Mieke en Katoke kregen voor de gelegenheid een nieuwe outfit. “Na meer dan 50 jaar werd het hoog tijd om ons trio in het nieuw te stoppen. We nodigen voor de gelegenheid ook een heleboel andere reuzen uit”, zegt voorzitter van het Comité van de Carnavalstoet Dennis Dierickx.

“Eeuwenlang al wordt er in Willebroek carnaval gevierd, en sinds het begin van vorige eeuw hoort daar ook een carnavalsstoet bij. WOI en WOII zorgden voor onderbrekingen, maar in 1947 werd het Comité van de Carnavalstoet in het leven geroepen. Sindsdien organiseert deze ploeg jaarlijks trouw de Willebroekse carnavalsstoet”, zegt Dierickx.

Janneke, Mieke en Katoke

“Omdat heel wat andere steden en gemeenten reuzen hadden, mochten deze natuurlijk ook in onze Kanaalgemeente niet ontbreken. De eerste jaren werden er poppen gehuurd om de stoet op gang te trekken, uiteindelijk maakte de Willebroekse kunstenaar Henri Van Beersel zelf de koppen van Janneke en zijn vrouw Mieke. Wat later volgde hun dochter Katoke, zij kreeg net als haar moeder een outfit in de Willebroekse kleuren oranje-zwart. Ook Janneke ging zondags gekleed, met zijn hoge hoed op.”

Moderner

“De poppen werden gemaakt in de jaren 60, en sindsdien droegen ze elke stoet weer dezelfde outfit. Alles was ondertussen letterlijk tot op de draad versleten, gelukkig boden Anita en Reinhilde - twee medewerkers van onze gemeente - aan om voor het gezin een nieuwe tenue te maken. Het resultaat is prachtig: Janneke, Mieke en Katoke zijn nu moderner gekleed, maar nog steeds in de juiste kleuren én tot in de puntjes verzorgd. Zo was het oude hemd van Janneke eigenlijk gewoon een laken, nu draagt hij zelfs manchetknopen in zijn hemd!”

Ook vaandel

Naast de reuzenfamilie werd ook het Willebroekse vaandel, dat steeds vooraan in de stoet wordt gedragen, onder handen genomen. “We gingen op zoek naar een echte expert om het vaandel te restaureren, omdat het onder andere gescheurd was. We hadden voor een nieuw exemplaar kunnen gaan, maar vonden deze investering belangrijk omdat het om onze Willebroekse tradities gaat. Volgens de restaurateur is het vaandel ook uniek, met gouddraad en een rode fluwelen stof die je nu niet meer vindt. Ik verwacht het resultaat vrijdag terug in Willebroek, nét op tijd voor de stoet.”

Groot volksfeest

“Het vaandel en onze Willebroekse reuzen zullen zondag stralen na hun make-over, én ze krijgen gezelschap. We nodigden een reeks reuzen uit andere gemeenten uit om mee te stappen. Verder verwachten we een twintigtal groepen, waarvan vier uit onze eigen gemeente. Ook onze Prinses-Ambassadrice Cindy Goossens zal van de partij zijn. Alle puzzelstukjes passen weer mooi in elkaar, en dat is bijzonder. De grandeur van de stoeten uit de jaren 70-80 mag dan misschien voorbij zijn, de carnavalsperiode blijft in Willebroek nog steeds een groot volksfeest. En dàt is wat telt.”

De 73ste carnavalstoet van Willebroek start op zondag 7 april 2019 om 14 uur aan de Sint-Niklaaskerk in de August Van Landeghemstraat.