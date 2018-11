Willebroekse 'adelaar' Willy Troch (70) maakt zich klaar voor tiende summit-beklimming

Tisseltse Bergsport Vrienden geven laatste voorstelling in eigen dorp

Els Dalemans

19 november 2018

19u40 0 Willebroek 70 jaar oud is hij ondertussen, maar bergbeklimmer Willy Troch denkt nog lang niet aan luieren. De ereburger van Willebroek blijft de ene uitdaging na de ander plannen, zo gaat hij in 2019 voor de beklimming van zijn tiende ‘summit’. Nu vrijdag 23 november geeft Willy zijn laatste voorstelling in eigen dorp: “Ik dacht dat iedereen mij na 11 spreekbeurten beu zou zijn, maar de belangstelling is wéér zo groot.”

Het palmares van de ‘Willebroekse adelaar’ is indrukwekkend. Troch beklom onder andere de ‘seven summits’, de hoogste toppen van elk continent. Twee exemplaren - de Aconcagua (6.961m) en de Kilimanjaro (5.895m) - deed hij zelfs twéé keer. Op het dak van de wereld staan - de Mount Everest in 2004 - blijft voor Troch zelf de allermooiste ervaring. Hij en Bob Huygh stonden er als vierde en vijfde Belg ooit op de top. Maar ook naast die hoogste bergen waagde Troch zich aan verschillende avonturen, en dat blijft hij doen.

“Ik ben nu 70 jaar oud, maar zo voel ik me helemaal niet. Misschien is het geheim om altijd zo actief mogelijk bezig te blijven? Net nog heb ik met een paar vrienden de Mekong-rivier in Vietnam afgevaren, één van de belangrijke rivieren in Azië. We waren een week onderweg op het water, en het werd een fantastische ervaring. Die tocht stond al een hele tijd op mijn lijstje, het moeten dus niet altijd bergen zijn om mij zoet te houden. In januari ga ik weer skiën, in maart staat mijn jaarlijkse tocht door Lapland op het programma. Dan ga ik door de diepsneeuw ploeteren om mijn fysiek helemaal op punt te krijgen, een ideale voorbereiding voor mijn volgende bergbeklimming.”

Die uitdaging wordt opnieuw de Kilimanjaro, in juni 2019. “Avonturier Wim De Backer vroeg mij om mee te gaan, en ik kon niet weigeren. Als ik opnieuw de top haal, ben ik goed voor 10 Summits. Enkel collega-bergbeklimmer Rudy Van Snick heeft er méér op zijn naam staan. Echt trainen voor de Kilimanjaro hoeft voor mij niet meer, het is niet zo’n moeilijke berg. Mijn basisconditie is meer dan ok: ik blijf dagelijks wandelen en fietsen. We plannen wel een speciale training voor de andere deelnemers in de Ardennen waar ik ook aanwezig zal zijn. Ik merk dat ik nog altijd probleemloos mee kan met de groep, en soms zelfs een betere fysiek heb dan de jongeren. Natuurlijk compenseer ik ook veel met ervaring.”

Troch heeft nog één grote droom, die hij waarschijnlijk niet zal kunnen waarmaken. “Ik zou heel graag de Everest nog eens langs de andere - en moeilijkere - kant beklimmen. Maar mijn familie houdt mij tegen, uit angst om mij te verliezen. ‘Wees toch blij met wat je allemaal hebt bereikt’, klinkt het dan. Maar het blijft kriebelen, ik kan daar niets aan doen.”

Tussen al zijn reizen door, blijft Troch ook lezingen geven over zijn avonturen. “Met onze vereniging, de Tisseltse Bergsport Vrienden, willen we de bergsport zo veel mogelijk promoten. Ik spreek onder meer in scholen en voor verenigingen. Mijn eerste voordracht over de Everest in ons eigen dorp lokte jaren geleden 400 toeschouwers, we hebben het evenement toen over 2 dagen moeten spreiden. Nu vrijdag vertel ik dat verhaal voor de twaalfde en meteen ook laatste keer in Tisselt. Ik dacht dat iedereen mij nu wel beu zou zijn, maar tot mijn verbazing vliegen de kaarten weer de deur uit!”

Kaarten (6 euro) voor de voordracht op 23 november om 20 uur in Tisselt zijn te koop via willy.troch@skynet.be en 0474/62.95.37.