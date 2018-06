Willebroekenaars zelf onderwerp van fotoproject 'Samen uniek' 23 juni 2018

02u54 0 Willebroek 'Samen uniek', zo heet het fotoproject van de Willebroekse dienst Samenleven dat vrijdagavond van start ging. "Dé Willebroekenaar bestaat niet, maar we lijken allemaal verdomd veel op elkaar", zegt Siska Briffa van de dienst Samenleven.

"Voor 'Samen uniek' gaan we een jaar lang Willebroekenaars portretteren in verschillende 'rollen': als mama of papa, als broer of zus, als dochter of zoon, als werknemer, buur, ... Zo willen we de polarisatie tegengaan, tonen dat er zoveel meer is dan al die tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Iedereen is los van afkomst, huidskleur, leeftijd altijd wel iemands kind, ouder, familielid, vriend. We zijn heel divers, heel uniek, en tegelijk heel gewoontjes", zegt Briffa.





Houten blokjes

"Wij vatten met ons fototoestel post op verschillende evenementen, en gaven vrijdag het startschot op de Kanaalfeesten. Ook vandaag zaterdag vind je ons naast het cultuurpodium, op 22 september trekken we naar Bel Airwoods en op 29 oktober naar de jaarmarkt. Op alle evenementen kan je ook houten blokjes beschilderen, waar we een groeiend kunstwerk mee bouwen dat later in het Willebroekse straatbeeld wordt gezet."





Expo

"Wie zelf aan de slag wil gaan, kan ons ook foto's toesturen. Dat mag naar samenleven@willebroek.be of via Instagram of via Facebook met vermelding: #daswillebroek #samenuniek. Wij plannen met àl die beelden een grote expo in mei 2019. Wat het resultaat precies wordt, zal afhangen van de inbreng van de Willebroekenaars." (EDT)