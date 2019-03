Willebroek viert Vrouwendag met 'Women After Work’ Els Dalemans

08 maart 2019

19u21 0 Willebroek De gemeente Willebroek organiseerde vrijdagavond de eerste editie van ‘Women After Work’, een gratis evenement voor Willebroekse vrouwen in de bibliotheek.

“8 maart is ‘Internationale Vrouwendag’, wereldwijd wordt dan gefocust op vrouwenrechten. Wij hebben het hier in België, vergeleken met vele andere landen, erg goed. Toch vonden we het nodig om ook in onze eigen gemeente te focussen op onze vrouwen én ze eens in de watten te leggen”, zegt bevoegd schepen Maaike Bradt (CD&V).

“We organiseerden allerlei workshops: natuurlijke schoonheidsproducten leren maken, genieten van een heerlijke massage, … Verenigingen en organisaties uit Willebroek met een link naar vrouwen en hun gezin organiseerden een infomarkt, en er vonden gesprekken plaats rond onder andere gendergelijkheid. Ook de nodige hapjes en drankjes mochten natuurlijk niet ontbreken.”

“De avond afsluiten deden we met een gratis voorstelling van comédienne Veerle Malschaert, die haar one-woman-show ‘Weg met de clichés!’ bracht. De interesse was groot, want de show was helemaal volzet. Deze eerste editie van ‘Women After Work’ was dan ook meteen meer dan geslaagd!”