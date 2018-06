Willebroek pakt uit met digitale omgevingsanalyse 28 juni 2018

02u46 0 Willebroek Na de grote steden is Willebroek de eerste gemeente in Vlaanderen die kan uitpakken met een eigen digitale omgevingsanalyse. De medewerkers van organisatie Willebroek werkten samen ook aan een 'Inspiratienota 2020-2026', in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

"We verzamelden voor deze digitale omgevingsanalyse gegevens over de bevolking en het grondgebied van Willebroek, maar ook cijfers over onder andere de gemeentelijke dienstverlening. Het resultaat is een werkstuk geworden waar we fier op zijn, terug te vinden op willebroek. incijfers.be", zegt Dirk Blommaert van organisatie Willebroek.





"Ook stellen we de 'Inspiratienota 2020-2026' voor. Met deze notal willen we de politieke partijen informeren en inspireren bij de opmaak van hun partijprogramma's, later van een bestuursakkoord en uiteindelijk van van het nieuwe meerjarenplan. De nota geeft een neutraal overzicht van relevante ontwikkelingen: op vlak van demografie, economie, technologie en duurzaamheid."





Uitdagingen

"Ook beschrijven we heel wat thema's waar beleidskeuzes in moeten worden gemaakt: zorg en welzijn, ruimtelijke ordening en woontrends, onderwijs, vrije tijd, bestuurlijke trends en onze organisatie. Bij elk thema eindigen we met een opsomming van een aantal uitdagingen, die volgens ons als organisatie enorm belangrijk zijn tijdens de komende bestuursperiode. Het gaat dan om het creëren van een duurzame en slimme gemeente, een zorgvriendelijke en kindvriendelijke gemeente, een Willebroek voor en van iedereen."





(EDT)





Meer over Willebroek

politiek

Willebroek