Willebroek krijgt bouwvergunning voor eerste werken op De Schalk Els Dalemans

27 december 2018

16u16 0 Willebroek De bouwvergunning van de gemeente Willebroek voor de eerste fase van het ‘Huis van de Vrije Tijd’ is binnen. Op site De Schalk wordt een ‘sportieve cluster’ en een ‘BKO- en kribbecluster’ gerealiseerd.

“De vernieuwing van site De Schalk maakt onderdeel uit van het ‘Huis van de Vrije Tijd’. Met dat grote masterplan willen we vanuit de organisatie Willebroek onze vrijetijdsdiensten reorganiseren. Alle activiteiten worden verdeeld over 2 sites: De Schalk en het Oud Gemeentehuis”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening, Jeugd en Kinderopvang Tinneke Huyghe (CD&V).

“Op site De Schalk bundelen we alle sportieve activiteiten -basket, turn, dans, dojo- samen met het jeugdhuis, de buitenschoolse kinderopvang (BKO) en kribbe, nog enkele polyvalente ruimten en een sportpark rodom. In deze eerste fase -waarvoor we nu groen licht krijgen- wordt een nieuw omnisportcomplex gebouwd met een nieuwe sportzaal, een danszaal en een zaal voor gevechtssporten. Ook het nieuwe jeugdhuis en de nieuwe kinderopvang- en kribbe worden gerealiseerd. In fase twee zal de focus liggen op balsport, fitness en de omgevingsaanleg van de volledige site. Als alles goed gaat, kunnen de werken in de loop van 2019 van start gaan.”

Als site De Schalk afgewerkt is, start Willebroek met het ombouwen van het Oud Gemeentehuis tot het nieuwe cultuurcentrum. Ook de bibliotheek verhuist naar deze site. Als beide sites van het Huis van de Vrije Tijd afgewerkt zijn, zal het geheel zo’n 19 miljoen euro hebben gekost.