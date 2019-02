Willebroek koopt vier huizen in centrum “We willen ruimte maken voor nieuwe projecten” Els Dalemans

01 februari 2019

15u01 0 Willebroek De gemeente Willebroek koopt vier woningen aan in het centrum: drie in de Schoolweg en één in de Kerkstraat. “We willen aan het nieuwe park Brouwershof en aan het toekomstige Huis van de Vrije Tijd ruimte maken voor nieuwe projecten”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

“In het verleden konden we al het handelspand van de voormalige dierenwinkel in de Schoolweg 8 aankopen, én het naastgelegen duplexappartement in de Schoolweg 7. Na die aankoop schreven we ook de andere eigenaars tussen deze panden en het nieuwe park Brouwershof aan, met de vraag om ook aan ons te verkopen”, zegt Bevers. “Drie eigenaars stemden in, en de gemeenteraad keurde net de aankoop goed van de woningen in de Schoolweg 1, 3 en 6. Alles samen betalen we voor deze panden 480.000 euro.”

“Het doel is om op termijn het gebied rondom het park verder op te waarderen. Zo willen we het verbindingssteegje tussen de Schoolweg en A.Van Landeghemstraat verbreden, en het binnengebied dat aan het park grenst beter benutten. Op de plaats waar de woningen nu staan, kan eventueel een nieuw woonproject komen.”

“Omdat we nog niet alle woningen in ons bezit hebben, zal het nog enkele jaren duren voor we concrete plannen kunnen uitwerken. Voorlopig denken we aan noodwoningen, een tijdelijk onderkomen voor slachtoffers van een brand.”

Ook de oude notariswoning met burelen en tuin in de Kerkstraat 1 werd aangekocht door de gemeente, voor 405.000 euro. “Ook in deze buurt kochten we de voorbije jaren verschillende panden. Het oud gemeentehuis wordt de komende jaren uitgebouwd tot Huis van de Vrije tijd. Via deze woning en tuin kunnen we de cultuursite in de toekomst ook via de kant van de Kerkstraat ontsluiten.”